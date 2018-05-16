《經濟通通訊社１６日專訊》寶光實業（０００８４）發盈警，預料截至３月底止年度業績
將錄得虧損，主要由於營業額和毛利受壓導致負營運槓桿，但透過陸續關閉表現欠佳的店鋪和
下調營運成本，去年度虧損按年減少。（ｃｈ）
16/05/2018 16:58
【企業盈警】寶光實業（８４）料去年度錄虧損，營業額和毛利受壓
《經濟通通訊社１６日專訊》寶光實業（０００８４）發盈警，預料截至３月底止年度業績
將錄得虧損，主要由於營業額和毛利受壓導致負營運槓桿，但透過陸續關閉表現欠佳的店鋪和
下調營運成本，去年度虧損按年減少。（ｃｈ）
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