【企業盈警】寶光實業（８４）料去年度錄虧損，營業額和毛利受壓

《經濟通通訊社１６日專訊》寶光實業（０００８４）發盈警，預料截至３月底止年度業績

將錄得虧損，主要由於營業額和毛利受壓導致負營運槓桿，但透過陸續關閉表現欠佳的店鋪和

下調營運成本，去年度虧損按年減少。（ｃｈ）

