《經濟通通訊社１６日專訊》冠華國際（００５３９）發盈喜，預料截至３月底止年度溢利
按年大幅增加，主要由於紡織分類收益穩步增長，以及衍生金融工具之公平值變動收益淨額大幅
增加。（ｃｈ）
16/05/2018 17:35
【企業盈喜】冠華國際（５３９）料去年溢利大增，因紡織收益增長
《經濟通通訊社１６日專訊》冠華國際（００５３９）發盈喜，預料截至３月底止年度溢利
按年大幅增加，主要由於紡織分類收益穩步增長，以及衍生金融工具之公平值變動收益淨額大幅
增加。（ｃｈ）
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