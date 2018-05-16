【企業盈警】汛和（１５９１）料去年度純利跌逾７０％

《經濟通通訊社１６日專訊》汛和集團（０１５９１）發盈警，預料截至３月底止年度純利

約５００萬元，較去年同期的１８２０萬元減少７２﹒５％，主要由於獲得新業務時面臨激烈競

爭，導致地基工程收益減少約４０％，毛利率亦下降。（ｃｈ）

