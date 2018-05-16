《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９１７點，跌１７點，低水
１９３點，最新報３０９５６點，升２２點，低水１５４點，合約成交２８４６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３３１點，跌１點，低水１０９點，最新報
１２３２９點，跌３點，低水１１１點，合約成交６８７張。（ｊｎ）
16/05/2018 17:38
【夜期時段】即月期指最新３０９５６點，升２２點，低水１５４點
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９１７點，跌１７點，低水
１９３點，最新報３０９５６點，升２２點，低水１５４點，合約成交２８４６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３３１點，跌１點，低水１０９點，最新報
１２３２９點，跌３點，低水１１１點，合約成交６８７張。（ｊｎ）
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