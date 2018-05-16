《經濟通通訊社１６日專訊》薪酬趨勢調查委員會公布今年公務員扣除遞增薪點後，加薪幅
度淨指標，建議低、中、高層公務員分別加薪２﹒８４％、４﹒５１％、４﹒０６％。
自由黨黨魁鍾國斌認為，今年的公務員加薪幅度淨指標較高，相信是由於經濟環境好。他認
為並不會影響商界，因兩種生態環境不同，私人企業會有花紅、雙糧等福利，難與公務員一同比
較。他又認為，當局應檢討遞增薪額開支機制，讓已到達頂薪點的公務員同樣享有同幅度的加薪
。（ｃｗ）
16/05/2018 17:40
【香港政情】鍾國斌認為公務員加薪幅度指標不會影響商界
《經濟通通訊社１６日專訊》薪酬趨勢調查委員會公布今年公務員扣除遞增薪點後，加薪幅
度淨指標，建議低、中、高層公務員分別加薪２﹒８４％、４﹒５１％、４﹒０６％。
自由黨黨魁鍾國斌認為，今年的公務員加薪幅度淨指標較高，相信是由於經濟環境好。他認
為並不會影響商界，因兩種生態環境不同，私人企業會有花紅、雙糧等福利，難與公務員一同比
較。他又認為，當局應檢討遞增薪額開支機制，讓已到達頂薪點的公務員同樣享有同幅度的加薪
。（ｃｗ）
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