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16/05/2018 12:12

【香港政情】黃偉綸：當局會有機制跟進記者於內地被強行帶走事件

　　《經濟通通訊社１６日專訊》本港Ｎｏｗ新聞台駐北京攝影師今早在採訪期間，被當地警員
壓在地上，扣上手銬並帶上警車，逾１小時後才獲釋，該攝影師手部及頭部受傷，正於醫院驗傷

　　曾任新聞處處長的發展局局長黃偉綸認同新聞從業員的專業精神，他指當每次出現這類不希
望的見到情況時，相信新聞處和政制及內地事務局均會與內地有適當的聯繫，應讓他們依循機制
處理。（ｃｗ）（ｚｚ）

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