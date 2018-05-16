【香港政情】許智峯提緊急辯論記者在京採訪被打事件

《經濟通通訊社１６日專訊》本港Ｎｏｗ新聞台駐北京攝影師今早在採訪期間，被當地警員

壓在地上，扣上手銬並帶上警車，逾１小時後才獲釋，該攝影師手部及頭部受傷，正於醫院驗傷

。

立法會議員許智峯於大會上提出規程問題，動議休會緊急辯論今早本港記者在北京採訪是武

力對待事宜，因認為有關問題有討論的逼切性，立法會主席梁君彥宣布暫停會議處理。

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