《經濟通通訊社１６日專訊》立法會議員許智峯於大會上提出規程問題，動議休會緊急辯論
今早本港記者在北京採訪是武力對待事宜。立法會主席梁君彥暫停會議處理後決定不批准有關動
議。
梁君彥指，由於動議不符合議事規則中「某項對公眾而言有迫切重要性的問題」，因他認為
事件對公眾有逼切性，但即使不作辯論，議員亦不會失去表達意見的機會，因此不批准動議。
本港Ｎｏｗ新聞台駐北京攝影師今早在採訪期間，被當地警員壓在地上，扣上手銬並帶上警
車，逾１小時後才獲釋，該攝影師手部及頭部受傷。（ｃｗ）（ｚｚ）
16/05/2018 14:21
【香港政情】港記者在京採訪時被打事件緊急辯論動議不獲批
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會議員許智峯於大會上提出規程問題，動議休會緊急辯論
今早本港記者在北京採訪是武力對待事宜。立法會主席梁君彥暫停會議處理後決定不批准有關動
議。
梁君彥指，由於動議不符合議事規則中「某項對公眾而言有迫切重要性的問題」，因他認為
事件對公眾有逼切性，但即使不作辯論，議員亦不會失去表達意見的機會，因此不批准動議。
本港Ｎｏｗ新聞台駐北京攝影師今早在採訪期間，被當地警員壓在地上，扣上手銬並帶上警
車，逾１小時後才獲釋，該攝影師手部及頭部受傷。（ｃｗ）（ｚｚ）
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