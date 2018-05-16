【香港政情】港記者在京採訪時被打事件緊急辯論動議不獲批

《經濟通通訊社１６日專訊》立法會議員許智峯於大會上提出規程問題，動議休會緊急辯論

今早本港記者在北京採訪是武力對待事宜。立法會主席梁君彥暫停會議處理後決定不批准有關動

議。

梁君彥指，由於動議不符合議事規則中「某項對公眾而言有迫切重要性的問題」，因他認為

事件對公眾有逼切性，但即使不作辯論，議員亦不會失去表達意見的機會，因此不批准動議。

本港Ｎｏｗ新聞台駐北京攝影師今早在採訪期間，被當地警員壓在地上，扣上手銬並帶上警

車，逾１小時後才獲釋，該攝影師手部及頭部受傷。（ｃｗ）（ｚｚ）

