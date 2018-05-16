《經濟通通訊社１６日專訊》立法會今日三讀通過《２０１８年稅務（修訂）條例草案》，
實施財政預算案中提出，擴闊薪俸稅邊際稅階及增加稅階，並調整邊際稅率；扣減２０１７╱１
８課稅年度７５％的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅（上限３萬元）；調高供父母祖父母的基本
及額外免稅額；調高子女免稅額及該等免稅額總額的上限；提升長者住宿照顧開支的扣除上限。
草案亦在條例設立一項新的傷殘人士免稅額。（ｃｗ）
16/05/2018 15:33
【香港政情】２０１８年稅務條例修訂草案獲立法會三讀通過
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會今日三讀通過《２０１８年稅務（修訂）條例草案》，
實施財政預算案中提出，擴闊薪俸稅邊際稅階及增加稅階，並調整邊際稅率；扣減２０１７╱１
８課稅年度７５％的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅（上限３萬元）；調高供父母祖父母的基本
及額外免稅額；調高子女免稅額及該等免稅額總額的上限；提升長者住宿照顧開支的扣除上限。
草案亦在條例設立一項新的傷殘人士免稅額。（ｃｗ）
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