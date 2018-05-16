【香港政情】２０１８年稅務條例修訂草案獲立法會三讀通過

《經濟通通訊社１６日專訊》立法會今日三讀通過《２０１８年稅務（修訂）條例草案》，

實施財政預算案中提出，擴闊薪俸稅邊際稅階及增加稅階，並調整邊際稅率；扣減２０１７╱１

８課稅年度７５％的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅（上限３萬元）；調高供父母祖父母的基本

及額外免稅額；調高子女免稅額及該等免稅額總額的上限；提升長者住宿照顧開支的扣除上限。

草案亦在條例設立一項新的傷殘人士免稅額。（ｃｗ）

