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16/05/2018 08:54

【駐京專電】民航局：支持航空公司申請北京新機場始發的國際航線

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》民航局運輸司司長劉鋒表示，對北京新機
場國際航線發展予以政策傾斜，鼓勵航空公司積極進入北京新機場經營，有序放開市場空間充足
且內地航空公司運力份額不佔顯著優勢的遠程國際航線。支持航空公司申請至北京新機場始發的
國際航線，支持北京新機場國際航線網絡的拓展。
　　在北京新機場運營的航空公司，其在首都機場運營的國際航線航班，於新機場投入運營後四
年內全部平移至新機場，並持續持有已獲批的國際航權。

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