【駐京專電】習近平：中國自主擴大開放新一輪舉措將盡快落地

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家主席習近平會見博鰲亞洲論壇理事長

潘基文時指出，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，將在開放的環境中適應開放，在開放

的環境中贏得發展。

習近平並稱，在今年博鰲論壇年會上宣布了中國自主擴大開放新一輪舉措。這些舉措將盡快

落地，為亞洲和世界帶來更大發展機遇。

