《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家主席習近平會見博鰲亞洲論壇理事長
潘基文時指出，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，將在開放的環境中適應開放，在開放
的環境中贏得發展。
習近平並稱，在今年博鰲論壇年會上宣布了中國自主擴大開放新一輪舉措。這些舉措將盡快
落地，為亞洲和世界帶來更大發展機遇。
16/05/2018 08:54
【駐京專電】習近平：中國自主擴大開放新一輪舉措將盡快落地
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家主席習近平會見博鰲亞洲論壇理事長
潘基文時指出，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，將在開放的環境中適應開放，在開放
的環境中贏得發展。
習近平並稱，在今年博鰲論壇年會上宣布了中國自主擴大開放新一輪舉措。這些舉措將盡快
落地，為亞洲和世界帶來更大發展機遇。
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