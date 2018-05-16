《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家副主席王岐山在中南海會見出席「第
十輪中美工商領袖和前高官對話」的美方代表。王岐山表示，中美關係自建交以來雖歷經風雨但
始終向前。平等互利的經貿關係是兩國關係的「壓艙石」，其本質是合作共贏。中國將進一步深
化改革、擴大開放，不斷改善貿易投資環境，持續釋放市場魅力。希望中美工商領袖和智庫專家
凝聚共識，共同推動中美經貿關係穩定健康發展。
美方代表向王岐山表示，將繼續推動雙方各層面溝通交流，通過協商對話，尋求「共贏的解
決方案」。
16/05/2018 09:08
【貿易開戰】王岐山會見美商領袖，冀共同推動中美經貿穩定健康
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家副主席王岐山在中南海會見出席「第
十輪中美工商領袖和前高官對話」的美方代表。王岐山表示，中美關係自建交以來雖歷經風雨但
始終向前。平等互利的經貿關係是兩國關係的「壓艙石」，其本質是合作共贏。中國將進一步深
化改革、擴大開放，不斷改善貿易投資環境，持續釋放市場魅力。希望中美工商領袖和智庫專家
凝聚共識，共同推動中美經貿關係穩定健康發展。
美方代表向王岐山表示，將繼續推動雙方各層面溝通交流，通過協商對話，尋求「共贏的解
決方案」。
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