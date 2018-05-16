【Ａ股入摩】匯豐料未來５－１０年有６千億美元外資流入Ａ股

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股入摩名單上日（１５日）出爐，匯豐發布報告指，參考韓

國和台灣過去的表現，如果Ａ股１００％納入ＭＳＣＩ，則來五至十年，將有超過６０００億美

元外資流入Ａ股，佔Ａ股市值的７％。

當然，匯豐指，Ａ股要完全納入ＭＳＣＩ還取決於Ａ股的開放程度、互聯互通每日額度、對

指數衍生品監管要求的放鬆以及人民幣國際化的進程。（ｌｃ）

