《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股入摩名單上日（１５日）出爐，匯豐發布報告指，參考韓
國和台灣過去的表現，如果Ａ股１００％納入ＭＳＣＩ，則來五至十年，將有超過６０００億美
元外資流入Ａ股，佔Ａ股市值的７％。
當然，匯豐指，Ａ股要完全納入ＭＳＣＩ還取決於Ａ股的開放程度、互聯互通每日額度、對
指數衍生品監管要求的放鬆以及人民幣國際化的進程。（ｌｃ）
16/05/2018 10:39
【Ａ股入摩】匯豐料未來５－１０年有６千億美元外資流入Ａ股
《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股入摩名單上日（１５日）出爐，匯豐發布報告指，參考韓
國和台灣過去的表現，如果Ａ股１００％納入ＭＳＣＩ，則來五至十年，將有超過６０００億美
元外資流入Ａ股，佔Ａ股市值的７％。
當然，匯豐指，Ａ股要完全納入ＭＳＣＩ還取決於Ａ股的開放程度、互聯互通每日額度、對
指數衍生品監管要求的放鬆以及人民幣國際化的進程。（ｌｃ）
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