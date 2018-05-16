《經濟通通訊社１６日專訊》中證監表示，批准富國ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數增強型證
券投資基金註冊，該基金系契約型開放式基金，建設銀行為基金的基金託管人，公司應自批復下
發之日起６個月內進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發售之日起不得超過３個月。
（ｂｉ）
16/05/2018 13:38
【Ａ股入摩】中證監批准富國ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數基金註冊
《經濟通通訊社１６日專訊》中證監表示，批准富國ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數增強型證
券投資基金註冊，該基金系契約型開放式基金，建設銀行為基金的基金託管人，公司應自批復下
發之日起６個月內進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發售之日起不得超過３個月。
（ｂｉ）
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