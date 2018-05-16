【貿易開戰】廖岷出任中央財經委辦公室副主任，隨劉鶴赴美談判

《經濟通通訊社１６日專訊》《新華社》報道，中央財經委員會辦公室副主任廖岷隨中美全

面經濟對話中方牽頭人劉鶴赴美談判，顯示廖岷已晉陞副部級。此前，他擔任中央財經領導小組

辦公室經濟四局（國際經濟局）局長。（ｌｃ）

