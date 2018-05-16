《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７４５，較上個交易日大跌
２５９點子，為５月２日以來最大降幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今低開２３５點子，報６﹒３７７０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３５３５。（ｌｃ）
16/05/2018 09:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２３５點子，報６﹒３７７０
《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７４５，較上個交易日大跌
２５９點子，為５月２日以來最大降幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今低開２３５點子，報６﹒３７７０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３５３５。（ｌｃ）
|板塊分析16/05/2018
全民健身 消費升級 體育用品股開波
|剖析天下16/05/2018
人幣原油期貨 無礙美元地位
|剖析天下16/05/2018
第N次新興市場危機？
|剖析天下16/05/2018
美國退出伊朗核協議 油價上漲利好能源股
|國際動態16/05/2018
Tesla棄研眼球追蹤 馬斯否認涉成本
|FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰