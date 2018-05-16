【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２３５點子，報６﹒３７７０

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７４５，較上個交易日大跌

２５９點子，為５月２日以來最大降幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今低開２３５點子，報６﹒３７７０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３５３５。（ｌｃ）

