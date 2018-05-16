【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１５０點子，報６﹒３６８５

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６８５，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１５０點子。全日在６﹒３８０８至６﹒３６４８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６２點子，報６﹒３６０７。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７４５，較上個交易日大跌２５９點子。（ｌｃ）

