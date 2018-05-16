【人行放水】消息稱人行今進行２６００億逆回購，淨投放２千億

《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行開展１４００億元（人民幣．下

同）７天期、１２００億元１４天期逆回購操作。

公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨投放２０００億元。（ｌｃ）

