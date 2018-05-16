  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2018 10:03

【人行放水】人行２６００億逆回購利率持平，淨投放２０００億

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行１４００億元（人民幣．下同）７天
期、１２００億元１４天期逆回購操作中標利率分別為２﹒５５％和２．７％，均與上一次持平

　　公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨投放２０００億元。（ｌｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
板塊分析16/05/2018
全民健身 消費升級 體育用品股開波
剖析天下16/05/2018
人幣原油期貨 無礙美元地位
剖析天下16/05/2018
第N次新興市場危機？
剖析天下16/05/2018
美國退出伊朗核協議 油價上漲利好能源股
國際動態16/05/2018
Tesla棄研眼球追蹤 馬斯否認涉成本
FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN