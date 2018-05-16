【人行放水】人行２６００億逆回購利率持平，淨投放２０００億

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行１４００億元（人民幣．下同）７天

期、１２００億元１４天期逆回購操作中標利率分別為２﹒５５％和２．７％，均與上一次持平

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公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨投放２０００億元。（ｌｃ）

