《經濟通通訊社１６日專訊》中國外交部發言人陸慷就朝鮮中止１６日北南高級別會談表示
，為了延續和鞏固目前半島局勢緩和勢頭，有關各方都應互相釋放善意，避免採取相互刺激、引
發緊張的行為。（ｌｃ）
16/05/2018 16:12
【朝鮮局勢】中國外交部：延續半島局勢緩和勢頭，各方應釋放善意
《經濟通通訊社１６日專訊》中國外交部發言人陸慷就朝鮮中止１６日北南高級別會談表示
，為了延續和鞏固目前半島局勢緩和勢頭，有關各方都應互相釋放善意，避免採取相互刺激、引
發緊張的行為。（ｌｃ）
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