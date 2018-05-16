【國務會議】李克強：簡化外資企業設立程序，降低物流業成本

《經濟通通訊社１６日專訊》據《央廣網》報道，國務院總理李克強主持召開國務院常務會

議，決定便捷外資企業設立的商務備案和工商備案，從６月３０日起在全國推行外資商務備案與

工商登記一套表格，一口辦理，大幅壓減辦理時間。

會議還決定物流業進一步降低成本措施，包括從今年５月１日至２０１９年１２月３１日對

物流企業承租的大宗商品倉儲設施用地減半徵收城鎮土地使用稅，從今年７月１日至２０２１年

６月３０日對掛車減半徵收車輛購置稅，預計全年可降低物流成本１２０多億元人民幣。

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