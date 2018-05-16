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即市新聞

16/05/2018 10:56

【ＦＯＣＵＳ】美債息近７年高　ＶＳ　港樓呎價望３萬

　　【ＦＯＣＵＳ】有「黃金基準」之稱的十年期美債收益率，周二（１５日）急升至
３﹒０５３９％的近７年新高，香港金管局時隔近月再入市承接港元沽盤。但另邊廂，香港卻又
誕新地王；啟德１Ｆ１地皮由新地（０００１６）以天價２５１﹒６１億港元競得，預計落成後
每呎售價至少２﹒８萬港元起步。一邊是資金流向暗潮洶湧，另一邊是港樓無限顛覆常識，香港
人未來將迎來呎價３萬的時代，還是同時將見證另一個九七？

＊銀行體系結餘進一步逼千億＊

　　隨著美元指數觸及今年最高位的９３﹒４５７，顯示投資者預計聯儲將進一步加息，交易員
已將十年期美債收益率的下一個防守位移動至３﹒２％一帶，市場對通脹的預期亦已升溫至
２０１４年以來最高水平附近。
　　港匯自上周五（１１日）多次觸及７﹒８５弱方兌換保證，一直未入市的金管局終於在周二
紐約交易時段進場承接１５﹒７億港元沽盤，本港銀行體系結餘周四（１７日）將減少至
１２６９﹒２９億港元，進一步逼近１０００億大關。銀行體系結餘跌穿千億關口被普遍視作觸
發香港最優惠利率（Ｐ）調整的充分條件。
　　金管局最新貨幣與金融穩定情況半年度報告顯示，香港家庭負債佔本地ＧＤＰ比率已由去年
第二季的６８﹒２％升至第四季的７０﹒２％，創下新高，未來利率走升勢加大信貸風險。

＊須以制度改革打破惡性循環＊

　　但地產商以天價地王、納米樓上車、墟冚式售樓現場等，不斷撐起樓價只升不跌的神話，業
主亦推波助瀾，令愈來愈多無樓一族深感再不入市就蝕底。啟德誕新地王消息甫一出街，同區「
譽港灣」一高層單位即時反價３２０萬港元放盤，加幅高達１５％，呎價２﹒３萬元挑戰分層標
準戶新高。
　　聯想政府正在進行的土地大辯論，姑且不計時間和未來建築成本上升，倘若不以制度改革打
破發展商巔價拿地、高價起樓的惡性循環，即使政府收回粉嶺高球場，市民以千萬樓價買兩三百
呎蝸居的噩夢或將繼續。《經濟通通訊社　俞瑾》

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