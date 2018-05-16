【ＦＯＣＵＳ】朝官媒警告三思「特金會」命運，恩恩心理測試侵侵

【ＦＯＣＵＳ】出爾反爾的美國侵侵，與同樣不按常理出牌的北韓恩恩，可謂棋逢對手。南

北韓領導人「４．２７」歷史性會晤的和風，隨著北韓今日凌晨突然宣布中止原定今日於板門店

舉行的北南高級別會談，突然變成了冷風。文筆以剛健著稱的北韓官方喉舌《朝中社》還警告，

美國也應對提上日程的朝美領導人會晤的命運三思，令半島局勢和朝美關係再生變數。



＊對「強逼棄核」的對話毫無興趣＊



北韓取消北南高級別會談，理由是不滿從上周五（１１日）開始的代號為「超級雷霆」

「（Ｍａｘ Ｔｈｕｎｄｅｒ）」的韓美空軍聯演。

《朝中社》指摘，此次韓美訓練出動Ｂ５２戰略轟炸機、Ｆ２２猛禽隱形戰斗機在內的

１００多架各種戰機參演，反映了美國和南韓要繼續對北韓施加「最大的打壓和制裁」的死不改

變的立場，是對板門店宣言的公然挑釁、為向好的方向發展的朝鮮半島局勢潮流開倒車的故意的

軍事挑釁。其警告，「對發善意也該有點分寸，給機會也該有個極限。」

北韓外務省第一副相金桂冠今早再發表談話稱，美國若一味強求將北韓逼入死角的棄核計劃

，北韓則對類似的對話毫無興趣，只能重新考慮是否參加６月１２的朝美首腦會談。但若美方帶

著改善朝美關系的誠意對待會談，朝方定將做出相應回應。



＊被指「標準行為」，展示硬碰硬＊



美國國務院發言人Ｈｅａｔｈｅｒ Ｎａｕｅｒｔ最新回應指，華盛頓沒有接到北韓威脅取

消峰會的訊息，將繼續為會面做準備。

曾擔任美國太平洋司令部司令特別助理的Ｐａｃｉｆｉｃ Ｆｏｒｕｍ ＣＳＩＳ總裁

Ｒａｌｐｈ Ｃｏｓｓａ就指，這是北韓的標準行為，他們希望提醒大家，是北韓在發號施令，

並測試華盛頓和首爾的態度。

美聯社亦認為，金正恩臨時變卦為了向國民顯示自己願意與華府硬碰硬。美國戰略暨國際研

究中心（ＣＳＩＳ）學者Ｂｏｎｎｉｅ Ｇｌａｓｅｒ則指，金正恩可能在與中國國家主席習近

平大連會面時受到習的影響，因為習一向主張以停止核武換取停止軍演。

《經濟通通訊社 俞瑾》

