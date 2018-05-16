【新股上市】駿碼科技每手入場費２９２９元，本月３０日上市

《經濟通通訊社１６日專訊》駿碼科技（０８４９０）公布創業板上市計劃，將全球發行

１﹒７億新股，香港公開發售及國際發售佔比為１比９，股份初於訂價介乎０﹒４２元至０﹒５

８元。每手５０００股，連同手續費，每手入場費約２９２９元。該公司為半導體封裝材料製造

商，從事開發、製造及銷售鍵合及封裝膠。

該公司將明日起（１７日）招股至下周三（２３日）截止，料本月３０日於創業版板上市。

超額配股權為初步提呈全球發售股份之１５％，若超額配股權未獲行使，假設招股價中位數

０﹒５元計算，預集資約５６００萬元。

該公司擬將資金５４﹒３％用作擴大產能及升級生產設施；３０﹒５％為研發開支；

７﹒０％為市場推廣；８﹒２％為一般營運資金。

獨家保薦人為南華金融（００６１９）。包銷商為南華證券投資及力高證券。

執行主席及執行董事周博軒指，中美貿易戰反而對公司有正面影響，因中國政府一直鼓勵半

導體市場的發展，希望國內產商在全球佔一席位。此外，不少公司憂慮外國原材料進口商會否因

貿易戰而停止供應，故主動接觸其公司作為後備供應商。



＊中美貿易戰反而對公司有正面影響＊



該公司其後補充，貿易戰即使有影響，公司有後備原材料供應商，而且部分原材料亦由公司

提供。

周氏表示，其客戶群比較多元化，包括不同的日常電子產品及電子醫療產品的零件產品製造

商，故個別市場的銷售下降，不會造成太大影響。該公司未有具體的收購方向，但會一直留意業

務相關的市場。

雖然原材料開支佔總開支９０％，但公司有逾１００個供應商，並簽定長期合約，大批量採

購原材料，務求減低成本。

在產能方面，由於膠材佔總生產線達８８％，故公司計劃擴充兩條膠材生產線，其中一條於

去年１０月開始試行，預計今年下半年開始有銷售，另一條將會在今年下半年進行；另一方面，

金合金線及銀合金線的產線亦計劃於２０２０底前分兩期去擴充。（ｋｅ）

