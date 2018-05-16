【國際要聞】安華獲馬來西亞王室特赦，今獲釋到訪王宮

《經濟通通訊社１６日專訊》馬來西亞當局今日特赦在囚政治領袖安華

（ＡｎｗａｒＩｂｒａｈｉｍ），他離開醫院並前往王宮。預計安華今晚將在大型集會發表演說

。

安華今早接受傳媒訪問，形容國家將進入「黃金時代」，惟一次選舉「未能造就民主」。

安華被視為馬來西亞總理馬哈迪（Ｍａｈａｔｈｉｒ Ｍｏｈａｍａｄ）接班人。

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