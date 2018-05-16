《經濟通通訊社１６日專訊》港匯觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方隔晚在紐約交易
時段承接港元沽盤，買入１５﹒７億港元，令本周四（１７日）本港銀行體系結餘減少至
１２６９﹒２９億港元。
美元指數高見９３﹒４５７創今年最高位，最新報９３﹒２１９。美匯上升主要受美國國債
孳息上升帶動，美國１０年期國債孳息率突破３﹒０６％水平，觸及３﹒０６８％，創近７年新
高。（ｅｃ）
16/05/2018 08:07
【港匯弱勢】金管局買入１５﹒７億港元，結餘將降至約１２６９億
《經濟通通訊社１６日專訊》港匯觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方隔晚在紐約交易
時段承接港元沽盤，買入１５﹒７億港元，令本周四（１７日）本港銀行體系結餘減少至
１２６９﹒２９億港元。
美元指數高見９３﹒４５７創今年最高位，最新報９３﹒２１９。美匯上升主要受美國國債
孳息上升帶動，美國１０年期國債孳息率突破３﹒０６％水平，觸及３﹒０６８％，創近７年新
高。（ｅｃ）
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