【企業盈警】衍生（６８９３）料年度盈轉虧，惟全面收入增８倍

《經濟通通訊社１６日專訊》衍生集團（０６８９３）發盈警，料截至２０１８年３月３１

日止年度盈轉虧，虧損是由於持有之上市的股本證券股價於本年度錄得重大下趺，而產生屬於非

現金會計核算減值虧損約１６３０萬元。剔除以上減值虧損，集團預計本年度來自業務營運錄得

綜合溢利。董事會認為該減值虧損不會對集團的業務營運和財務狀況帶來任何重大不利影響。

另外，集團預期期內將錄得全面收入總額增加約８倍，主要是由於可供出售投資錄得屬於非

現金會計核算之公平值收益約１﹒０８億元所致。（ｇｌ）

