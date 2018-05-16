《經濟通通訊社１６日專訊》據初步上市申請文件披露，控股股東為律政司司長鄭若驊之丈
夫潘樂陶的本地機電工程公司安樂工程，其於上月底遞交的初步上市文件中披露，公司去年逾
１０億元的收入均來自政府部門合約，佔公司總收入兩成；公司亦曾參與港珠澳大橋相關工程。
現任立法會議員、行會成員林健鋒亦為安樂工程的獨立非執行董事。（ｇｌ）
16/05/2018 08:59
【新股上市】安樂工程兩成收入源自政府合約，鄭若驊夫為控股股東
《經濟通通訊社１６日專訊》據初步上市申請文件披露，控股股東為律政司司長鄭若驊之丈
夫潘樂陶的本地機電工程公司安樂工程，其於上月底遞交的初步上市文件中披露，公司去年逾
１０億元的收入均來自政府部門合約，佔公司總收入兩成；公司亦曾參與港珠澳大橋相關工程。
現任立法會議員、行會成員林健鋒亦為安樂工程的獨立非執行董事。（ｇｌ）
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