【新股上市】安樂工程兩成收入源自政府合約，鄭若驊夫為控股股東

《經濟通通訊社１６日專訊》據初步上市申請文件披露，控股股東為律政司司長鄭若驊之丈

夫潘樂陶的本地機電工程公司安樂工程，其於上月底遞交的初步上市文件中披露，公司去年逾

１０億元的收入均來自政府部門合約，佔公司總收入兩成；公司亦曾參與港珠澳大橋相關工程。

現任立法會議員、行會成員林健鋒亦為安樂工程的獨立非執行董事。（ｇｌ）

