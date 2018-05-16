《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐
飲集團叙福樓（０１９７８）昨日（１５日）首日招股，獲５間券商共借出近２﹒９８億元孖展
額，以公開發售集資２６００萬元計算，已超購逾１０倍。
叙福樓於昨日起至本周五（１８日）中午招股，公司擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際
配售及２０００萬股在港公開發售，招股價為１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續
費，入場費約２６２６﹒２元。該股預計５月３０日於聯交所主板掛牌。（ｇｌ）
16/05/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】叙福樓（０１９７８）傳首日孖展額超購逾１０倍
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐
飲集團叙福樓（０１９７８）昨日（１５日）首日招股，獲５間券商共借出近２﹒９８億元孖展
額，以公開發售集資２６００萬元計算，已超購逾１０倍。
叙福樓於昨日起至本周五（１８日）中午招股，公司擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際
配售及２０００萬股在港公開發售，招股價為１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續
費，入場費約２６２６﹒２元。該股預計５月３０日於聯交所主板掛牌。（ｇｌ）
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