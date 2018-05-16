  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2018 09:05

【ＩＰＯ反應】叙福樓（０１９７８）傳首日孖展額超購逾１０倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐
飲集團叙福樓（０１９７８）昨日（１５日）首日招股，獲５間券商共借出近２﹒９８億元孖展
額，以公開發售集資２６００萬元計算，已超購逾１０倍。
　　叙福樓於昨日起至本周五（１８日）中午招股，公司擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際
配售及２０００萬股在港公開發售，招股價為１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續
費，入場費約２６２６﹒２元。該股預計５月３０日於聯交所主板掛牌。（ｇｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
板塊分析16/05/2018
全民健身 消費升級 體育用品股開波
剖析天下16/05/2018
人幣原油期貨 無礙美元地位
剖析天下16/05/2018
第N次新興市場危機？
剖析天下16/05/2018
美國退出伊朗核協議 油價上漲利好能源股
國際動態16/05/2018
Tesla棄研眼球追蹤 馬斯否認涉成本
FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN