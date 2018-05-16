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16/05/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水再錄３億沽盤，沽騰訊瑞聲建行平保港交所

　　《經濟通通訊社１６日專訊》周二北水淨沽盤錄３﹒２億元人民幣，較日前輕微增加８００
萬元人民幣沽盤，其中北水流入最多的個股為華能（００９０２）、吉利（００１７５）；沽售
額最多為騰訊（００７００）、瑞聲（０２０１８）、建行（００９３９）、平保
（０２３１８）、港交所（００３８８）。
　　周二主板成交１０５２﹒０６億元，比上日減少１﹒４％；港股通成交額１２７﹒７２億，
佔大市成交１２﹒１４％。
　　翹首以待的ＭＳＣＩ入摩名單凌晨出爐，２３４隻Ａ股獲納入，數量較市場預期多，滬深兩
市造好，但港股就全日偏軟，恆指全日跌３８９﹒０５點或１﹒２３％，收市報
３１１５２﹒０３點，港股結束六連升。
　　
＊騰訊跌穿４００元，北水沽６﹒４５億＊

　　騰訊將於周三收市後公布今年首季業績，惟周二大幅跌３﹒３５％，全日收報３９８元，北
水沽６﹒４５億，為周二淨沽盤最多個股，兩日合計錄淨沽盤９﹒８９億；瑞聲繼續偏軟，周三
跌４﹒９２％，為跌幅最大恆指成分股，北水沽３﹒６億。
　　中資金融股方面，北水再沽建行２﹒０５億，兩日合計淨沽盤５﹒４３億；平保遭北水沽
１﹒２８億。
　　港交所隨市跌１﹒６６％，北水沽８２８２萬；白雲山（００８７４）大升１１﹒９６％破
頂，北水流入３１８８萬。
　　另一方面，華能（００９０２）獲北水流入１﹒５１億；北水流入吉利７５５９萬，兩日合
計流入３﹒６１億。（ｅｎ）

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