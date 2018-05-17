【ＩＰＯ反應】消息指，叙福樓（０１９７８）孖展暫超購逾５３倍

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐

飲集團叙福樓（０１９７８）首兩日錄得孖展額１４﹒２億元，超購逾５３倍。

叙福樓於將於明日（１８日）中午招股，公司擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際配售及

２０００萬股在港公開發售，招股價為１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續費，入

場費約２６２６﹒２元。該股預計５月３０日於聯交所主板掛牌。（ｍｌ）

