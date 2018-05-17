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17/05/2018 10:13

【貿易開戰】日本將通知世貿組織，準備報復美國關稅行動

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日本放送協會（ＮＨＫ）表示，日本政府正在做最後的安排，
以正式通知世界貿易組織（ＷＴＯ），該國準備對美國的關稅措施進行報復。
　　ＮＨＫ稱，日本政府擬制定４５０億日圓（約３２億元）規模的反關稅措施，該數額基本等
同於美國對進口鐵鋁製品徵收的高關稅額。
　　根據國際貿易規則，該項措施報知ＷＴＯ時需經一定程序，以明確顯示出日方「對抗美國進
口限制」的目的，因此日本擬定在本周內正式報知ＷＴＯ。
　　日本並沒有像美國部分盟友一樣，獲得鋼鋁關稅豁免。（ｍｌ）

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