【企業盈喜】德萊建業（０１５４６）料全年度盈利大增逾倍

《經濟通通訊社１７日專訊》德萊建業（０１５４６）發盈喜，預期截至今年三月底止

２０１８年財年度，溢利大幅增加超過１倍，收入亦大幅增加超過８０％，主要由於公司之維修

、保養、改建及加建分部收入及溢利大幅增加所致。

公司預期將於今年六月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）

