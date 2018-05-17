《經濟通通訊社１７日專訊》德萊建業（０１５４６）發盈喜，預期截至今年三月底止
２０１８年財年度，溢利大幅增加超過１倍，收入亦大幅增加超過８０％，主要由於公司之維修
、保養、改建及加建分部收入及溢利大幅增加所致。
公司預期將於今年六月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
17/05/2018 08:29
【企業盈喜】德萊建業（０１５４６）料全年度盈利大增逾倍
《經濟通通訊社１７日專訊》德萊建業（０１５４６）發盈喜，預期截至今年三月底止
２０１８年財年度，溢利大幅增加超過１倍，收入亦大幅增加超過８０％，主要由於公司之維修
、保養、改建及加建分部收入及溢利大幅增加所致。
公司預期將於今年六月底公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
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