【ＱＱ受捧】張智威：騰訊績後欠催化劑，百天線遇阻力

《經濟通通訊社記者謝紹銘１７日報道》騰訊（００７００）於今年３月公布去年度業績後

即「見光死」，適逢南非大股東於績後大手減持，加上中美兩國爆發貿易戰，科技股首當其衝，

騰訊股價由４７５﹒６元高位反覆回落，其後更多番在４００元關以下水平徘徊，股價低見

３７５﹒４元始見反彈，調整幅度高達２１﹒１％。

由於騰訊去年第四季手遊業務表現遜預期，部分大行亦因而調低首季業績增長，市場對騰訊

今年首季業績表現傾向保守，騰訊於季績前再次失守４００關。幸騰訊昨日收市後交出的首季成

績表尚算亮麗，盈利勁升６１％至２３２﹒９億人民幣，高於市場預期。績後騰訊股價亦因此一

洗頹風，預託證券ＡＤＲ率先反彈近７％，今早亦跟隨ＡＤＲ高開７％，其後一度高見

４２４﹒２元，但升勢瞬即收窄，最終半日收升５﹒１％，報４１６﹒４元。



＊騰訊季績僅符合預期，不足兩周已反彈１３％＊



對於騰訊後市表現，信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，騰訊首季業績僅符

合預期，若按非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）下，騰訊純利錄得１８３﹒１億人幣，按年

升２９％，升幅勉強符合市場預測中位數。而備受關注的手遊業務收入則按年增長６８％，升幅

略高於預期的６５％。事實上，騰訊於上周一（７日）股價創下今年低位３７５﹒４元後展開升

浪，以今日高位４２４﹒２元計，不足兩周已反彈１３％，加上騰訊於今早大幅抽高逾７％後升

勢瞬即收窄，目前股價已充足反映季績因素。

騰訊季績後，他認為短線暫時沒有利好其股價向上的因素，股價再出現突破的空間機會不大

。再者，目前大市氣氛受制於中美貿易戰及美國加息因素，技術上，騰訊於１００天線（約４２

６元）上方有相當大阻力，於２０天線（３９５﹒４元）見支持。

