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17/05/2018 09:38

【企業盈喜】隆基（１２８１）料首四月溢利大增，光伏收益見增長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隆基泰和（０１２８１）宣布，預期截至２０１８年４月３０
日止四個月之收益及溢利，按年將大幅增加。
　　期間收益約為２﹒６億元（人民幣．下同）及溢利約３５００萬元，分別達到２０１７年６
月３０日之收益及溢利的９０％及７６％。增長主要由於：智慧能源及太陽能業務之收益及溢利
增長，特別是去年六月額外新增的太陽能電站，及去年下半年高速發展的戶用系統之收益及溢利
增長所致。（ｆｆ）

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