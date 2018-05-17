《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中美之間的經貿合作是市場形成的，也是靠市場力量推動發展的，符合市場經濟規律，不
可能搞計劃經濟那一套。中方將堅決捍衛自身利益，不會拿中方核心利益做交易。中方願意從包
括美國在內的世界各國擴大進口。希望美方取消不應有的貿易限制。敦促美方終止３０１調查。
高峰表示，希望中美雙方能通過對話管控分歧、擴大共識，不希望看到中美經貿摩擦升級。
中國做好了應對各種可能結果的準備。
17/05/2018 10:54
【貿易開戰】商務部：不希望中美經貿摩擦升級，做好應對準備
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中美之間的經貿合作是市場形成的，也是靠市場力量推動發展的，符合市場經濟規律，不
可能搞計劃經濟那一套。中方將堅決捍衛自身利益，不會拿中方核心利益做交易。中方願意從包
括美國在內的世界各國擴大進口。希望美方取消不應有的貿易限制。敦促美方終止３０１調查。
高峰表示，希望中美雙方能通過對話管控分歧、擴大共識，不希望看到中美經貿摩擦升級。
中國做好了應對各種可能結果的準備。
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