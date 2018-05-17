【駐京專電】愛奇藝公布ｉＶＲ計劃，搭建影、綜、游核心內容生態

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》愛奇藝世界．大會「２０１８ｉＶＲ＋全

球虛擬現實大會」在京舉辦，愛奇藝高級副總裁段有橋公布「ｉＶＲ＋２０１８生態計劃」，與

行業合作夥伴一起通過技術升級、應用場景擴張、優質內容增加，革新用戶體驗，推動行業進步

。愛奇藝已經搭建起以影、綜、游為核心的全方位ＶＲ內容生態，並推出了ＶＲ一體機等智能硬

件設備。

他表示，目前愛奇藝已自制《鬼吹燈之牧野詭事ＶＲ》５款遊戲和《無間道ＶＲ》等２０餘

部頭部內容，ＶＲ獨立ＡＰＰ加插件累計激活量已突破６０００萬。未來，ＶＲ技術在下沉式場

景的應用，將成為行業發展的突破點。

在ＶＲ內容自制方面，愛奇藝目前已推出多部以恐怖類、科幻類題材為主的ＶＲ內容。在內

容合作方面，愛奇藝已與Ａｄｒｉｆｔ Ｐｉｃｔｕｒｅｓ建立緊密合作，每周在愛奇藝ＶＲ平

台獨家上線１部全新ＶＲ視頻；Ｖｅｎｕｓ Ｒｅａｌｉｔｙ的定制主題內容以每周更新２部的

頻率獨家上線愛奇藝ＶＲ平台；計劃與維斯塔克聯合打造５０部ＶＲ恐怖系列視頻。

在ＶＲ遊戲方向，愛奇藝與Ｓｉｄｅｋｉｃｋ ＶＲ、Ａｌａｗａｒ ＶＲ、

Ｓｋｙｄｏｍｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ等遊戲公司簽訂了Ｃａｒｄｂｏａｒｄ渠道獨佔合作。

