《經濟通通訊社１７日專訊》中國移動（００９４１）執行董事兼董事長尚冰於股東會上表
示，留意到中興通訊（００７６３）（深：００００６３）被美國制裁一事，他指，全球有多個
通訊設備供應商中移動都與他們保持良好關係，而中興是其中一個關係供應商之一。他指，公司
已經作出分析及預案，近日亦在媒體上看到事件有轉機，他希望事件能夠盡快解決，不過目前對
中移動並無影響，然而，若限制令持續，將出現問題。如果未來有重大的進展，會盡快公布。（
ｊｎ）
17/05/2018 12:14
【禁制中興】中移動：目前無影響，惟禁制令持續可能有問題
《經濟通通訊社１７日專訊》中國移動（００９４１）執行董事兼董事長尚冰於股東會上表
示，留意到中興通訊（００７６３）（深：００００６３）被美國制裁一事，他指，全球有多個
通訊設備供應商中移動都與他們保持良好關係，而中興是其中一個關係供應商之一。他指，公司
已經作出分析及預案，近日亦在媒體上看到事件有轉機，他希望事件能夠盡快解決，不過目前對
中移動並無影響，然而，若限制令持續，將出現問題。如果未來有重大的進展，會盡快公布。（
ｊｎ）
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