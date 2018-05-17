【禁制中興】中移動：目前無影響，惟禁制令持續可能有問題

《經濟通通訊社１７日專訊》中國移動（００９４１）執行董事兼董事長尚冰於股東會上表

示，留意到中興通訊（００７６３）（深：００００６３）被美國制裁一事，他指，全球有多個

通訊設備供應商中移動都與他們保持良好關係，而中興是其中一個關係供應商之一。他指，公司

已經作出分析及預案，近日亦在媒體上看到事件有轉機，他希望事件能夠盡快解決，不過目前對

中移動並無影響，然而，若限制令持續，將出現問題。如果未來有重大的進展，會盡快公布。（

ｊｎ）

