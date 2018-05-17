【北水炒Ｄ乜】北水再錄淨沽盤，沽騰訊平保建行，買中石油中石化

《經濟通通訊社１７日專訊》周四北水再度回落，全日淨沽盤２２００萬元人民幣，其中北

水流入中石油（００８５７）、中石化（００３８６）、阿里健康（００２４１）；沽出騰訊（

００７００）、平保（０２３１８）、建行（００９３９）。

周四主板成交１１１２﹒９９億元，較日前增加１０﹒７２％；港股通成交額１２２﹒７９

億，佔大市成交１１﹒０３％。

恆指全日跌１６８﹒０５點或跌０﹒５４％，最終收報３０９４２﹒１５點。



＊騰訊業績佳一度急升７％，北水大手出貨１１億＊



騰訊業績勝預期獲多間大行唱好，周四開市即跟隨ＡＤＲ急升逾７％，最高曾見４２４﹒２

元，不過股價其後升幅收窄，最終收漲３﹒７４％，報４１１元，仍為升幅最大恆指成分股，為

恆指貢獻１０４點升幅。北水同日大手出貨，淨沽盤高達１１﹒３６億，四日合計淨沽盤

１６﹒５億。



＊中資金融股普跌，沽平保２億，沽建行１﹒５億＊



中資金融股隨大市下跌，平保跌０﹒４４％，北水沽２﹒０８億；建行跌１﹒６９％，北水

沽１﹒４６億，四日合計淨沽盤８﹒４億；工行（０１３９８）跌１﹒８９％，北水沽５７０３

萬。

另外，中石油獲北水流入１﹒９億，中石化北水買入１﹒７４億，阿里健康因全年虧損收窄

股價炒高２６﹒１３％，北水買入１﹒８１億。（ｅｎ）

