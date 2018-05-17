【香港政情】楊潤雄促教界，防港獨分子滲透校園

教育局局長楊潤雄表示，大專院校有責任，防止有人濫用院校平台和資源推動港獨。

他又指，教資會轄下研究資助局，沒有資助港大副教授戴耀廷作任何鼓吹港獨的學術研究項

目。

楊潤雄表示，鼓吹港獨的主張或活動不應在校園出現，請教育界提防港獨分子滲透校園。他

又強調，大學的自主權不代表院校可罔顧公眾利益，大專院校有責任，確保院校不會出現違反基

本法的事情，包括要防止有推動港獨主張及活動。《香港經濟日報》（ｚｚ）

