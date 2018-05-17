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即市新聞

17/05/2018 16:50

【本港經濟】最新失業率降至２﹒８％低於預期，並創逾廿年新低

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處公布的臨時數字顯示，經季節性調整的失業率由今
年１－３月的２﹒９％下降至２－４月的２﹒８％。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持
於１％的水平。巿場原本預期失業率將維持於２﹒９％。
　　與去年１－３月比較，在今年２－４月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，
其中教育業有相對明顯的下跌。
　　今年２－４月，總就業人數減少約５８００人，至３８６﹒６６萬人。同期的總勞動人口亦
減少約４９００人，至３９７﹒９５萬人。至於失業人數（不經季節性調整）亦增加約８００人
，至１１﹒２９萬人。同期的就業不足人數亦升至４﹒１１萬人，增加約２２００人。

＊金融、貿易和旅遊業失業率明顯下跌＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，受經濟表現強勁所支持，勞工市場在今年２－４月進一步趨
緊。失業率微跌０﹒１個百分點至２﹒８％，是超過２０年以來的最低水平。就業不足率亦低企
，維持於１％。總就業人數繼續錄得可觀的按年升幅。
　　他指，與上一個期間比較，教育業的失業率有較為顯著的跌幅。按年比較以撇除季節性因素
的影響，大部分主要服務行業的失業情況均顯著改善。其中，受惠於經濟活動暢旺及訪港旅客人
次持續復甦，金融業及與貿易和旅遊相關行業的失業率錄得明顯跌幅。
　　羅致光稱，鑑於目前經濟環境良好，整體勞工市場狀況短期內料會維持偏緊，但當局仍會保
持警覺，並密切留意有關發展。（ｃｌ）

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