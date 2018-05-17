《經濟通通訊社１７日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年４月底
為０﹒４厘，較３月底的０﹒３８厘上升２基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金
的加權資金成本俱增。（ｃｌ）
17/05/2018 17:15
【本港經濟】金管局：４月底綜合利率升２基點至０﹒４厘
《經濟通通訊社１７日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年４月底
為０﹒４厘，較３月底的０﹒３８厘上升２基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金
的加權資金成本俱增。（ｃｌ）
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