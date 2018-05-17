【新股上市】ＴＬ（８５３６）暗盤收市升１４﹒６至１６﹒７％

《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＬ（０８５３６）明天（１８日）掛牌，今日於輝立交易場

收報０﹒５５元，較招股價０﹒４８元高１４﹒６％。每手１萬股，若不計手續費賺７００元。

於耀才方面，該股收報０﹒５６元，較招股價高１６﹒７％。每手若不計手續費賺８００元

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