【ＩＰＯ反應】駿碼科技傳獲足額認購，陳裕光之子認購

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，半導體封裝材料製造商駿碼科技（０８４９０）

據悉獲大家樂（００３４１）前主席陳裕光之子陳浩弘認購，另傳國際配售足額認購。

駿碼科技按每股０﹒４２至０﹒５８元發售１﹒７億股，當中９０％作配售股份及１０％作

公開發售，集資規模７１４０萬至９８６０萬元。以每手５０００股計算，入場費為

２９２９﹒２３元。

公司將自今日起至下周三（２３日）中午招股，下周四（２４日）定價，３月３０日創業板掛

牌。獨家保薦人為南華金融（００６１９）。（ｋｙ）

