《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，半導體封裝材料製造商駿碼科技（０８４９０）
據悉獲大家樂（００３４１）前主席陳裕光之子陳浩弘認購，另傳國際配售足額認購。
駿碼科技按每股０﹒４２至０﹒５８元發售１﹒７億股，當中９０％作配售股份及１０％作
公開發售，集資規模７１４０萬至９８６０萬元。以每手５０００股計算，入場費為
２９２９﹒２３元。
公司將自今日起至下周三（２３日）中午招股，下周四（２４日）定價，３月３０日創業板掛
牌。獨家保薦人為南華金融（００６１９）。（ｋｙ）
17/05/2018 19:07
【ＩＰＯ反應】駿碼科技傳獲足額認購，陳裕光之子認購
《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，半導體封裝材料製造商駿碼科技（０８４９０）
據悉獲大家樂（００３４１）前主席陳裕光之子陳浩弘認購，另傳國際配售足額認購。
駿碼科技按每股０﹒４２至０﹒５８元發售１﹒７億股，當中９０％作配售股份及１０％作
公開發售，集資規模７１４０萬至９８６０萬元。以每手５０００股計算，入場費為
２９２９﹒２３元。
公司將自今日起至下周三（２３日）中午招股，下周四（２４日）定價，３月３０日創業板掛
牌。獨家保薦人為南華金融（００６１９）。（ｋｙ）
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