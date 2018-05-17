【夜期時段】即月期指最新報３０９０９點，升２９點，低水３３點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０８６２點，跌１８點，低水

８０點，最新報３０９０９點，升２９點，低水３３點，合約成交２１５１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２６１點，升５點，低水１７點，最新報

１２２７４點，升１８點，低水４點，合約成交６７７張。（ｊｎ）

