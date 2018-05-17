【新股上市】報道指於美國上市的萬春藥業擬來港上市

《經濟通通訊社１７日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ ＡＳＩＡ》引述消息指，於納斯達克上

市的生物製藥公司萬春藥業（ＢｅｙｏｎｄＳｐｒｉｎｇ），正與投行商討來港上市，最快可於

明年初實現，但具體集資額尚未有定案。

萬春藥業去年３月份在美國上市，當時集資５４００萬美元，該股周三收報２７﹒６美元，

較招股價高３８％。（ｃｈ）

