【企業盈警】德永佳（３２１）料去年度稅後溢利減少約４０％

《經濟通通訊社１７日專訊》德永佳（００３２１）發盈警，預料截至３月底止年度除稅後

溢利按年減少約４０％，主要由於２０１７年同期出售一商標，錄得一次性收益１﹒５２億元，

而本年度亦額外增加稅項撥備１﹒３３億元。（ｃｈ）

