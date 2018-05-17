【企業盈喜】永發置業（００２８７）料去年盈利按年增加約６倍

《經濟通通訊社１７日專訊》永發置業（００２８７）發盈喜，預計截至今年３月底止年度

之全年盈利較上年增加約６倍。

集團指，主要因為出售附屬公司所帶來的一次性溢利９５７０﹒２萬元；出售投資物業所帶

來的資本性溢利約１﹒８５億元；以及投資物業公平價值溢利較上年增加２４９０萬元。

（ｊｎ）

