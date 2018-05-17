《經濟通通訊社１７日專訊》根據《彭博》資料顯示，布蘭特原油突破每桶８０美元，創２
０１４年１１月新高，日內升０﹒９％。（ｊｎ）
17/05/2018 17:59
【油市博奕】布蘭特原油突破８０美元，創２０１４年１１月新高
《經濟通通訊社１７日專訊》根據《彭博》資料顯示，布蘭特原油突破每桶８０美元，創２
０１４年１１月新高，日內升０﹒９％。（ｊｎ）
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