【香港政情】旺角騷亂案陪審團仍未有裁決，繼續退庭商議

《經濟通通訊社１７日專訊》土民主前線前發言人梁天琦等５人，被控於前年年初二凌晨在

旺角騷亂中，干犯暴動及煽惑暴動等共６罪，５男４女陪審團經過８個多小時退庭商議，仍未作

出裁決，今早繼續商議。

９位陪審團需要盡量達至一致裁決，或８：１、７：２的大比數裁決，法庭才接納裁決有效

。

本案５名被告共被控以６項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建

民則各被控一項暴動罪；林傲軒被控一項非法集結及一項暴動罪；林倫慶則被控三項暴動罪。梁

天琦早前已承認一項襲警罪。（ｆｗ）（ｚｚ）

