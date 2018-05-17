《經濟通通訊社１７日專訊》土民主前線前發言人梁天琦等５人，被控於前年年初二凌晨在
旺角騷亂中，干犯暴動及煽惑暴動等共６罪，５男４女陪審團經過８個多小時退庭商議，仍未作
出裁決，今早繼續商議。
９位陪審團需要盡量達至一致裁決，或８：１、７：２的大比數裁決，法庭才接納裁決有效
。
本案５名被告共被控以６項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建
民則各被控一項暴動罪；林傲軒被控一項非法集結及一項暴動罪；林倫慶則被控三項暴動罪。梁
天琦早前已承認一項襲警罪。（ｆｗ）（ｚｚ）
17/05/2018 11:31
【香港政情】旺角騷亂案陪審團仍未有裁決，繼續退庭商議
《經濟通通訊社１７日專訊》土民主前線前發言人梁天琦等５人，被控於前年年初二凌晨在
旺角騷亂中，干犯暴動及煽惑暴動等共６罪，５男４女陪審團經過８個多小時退庭商議，仍未作
出裁決，今早繼續商議。
９位陪審團需要盡量達至一致裁決，或８：１、７：２的大比數裁決，法庭才接納裁決有效
。
本案５名被告共被控以６項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建
民則各被控一項暴動罪；林傲軒被控一項非法集結及一項暴動罪；林倫慶則被控三項暴動罪。梁
天琦早前已承認一項襲警罪。（ｆｗ）（ｚｚ）
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